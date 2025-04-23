هل تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق في غضون أسابيع؟

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الدمام - شريف احمد - حذرت الصين من أنها سترد على الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة بطرق تعرض مصالح بكين للخطر في الوقت الذي تهدد فيه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بإشراك دول أخرى، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

يأتي تحذير الصين في الوقت الذي تُفيد فيه تقارير بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُخطط لاستخدام مفاوضات الرسوم الجمركية للضغط على شركاء الولايات المتحدة للحد من تعاملاتهم مع الصين. هدوء الحرب التجارية أوقف ترامب هذا الشهر زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على دول أخرى لمدة 90 يومًا بينما رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%.

صرحت وزارة التجارة الصينية :بأن "الصين تعارض بشدة أي اتفاق بين طرفين على حساب مصالحها وفي حال حدوث ذلك فلن تقبله الصين وستتخذ إجراءات مضادة حازمة".

وحذرت الوزارة من المخاطر التي قد تواجهها كافة الدول في حال عودة التجارة الدولية إلى ”قانون الغاب”.

اقرأ أيضاً: كيف تؤثر عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض على الاقتصاد العالمي؟ تنمر أحادي الجانب سعى البيان أيضًا إلى تصوير الصين على أنها مستعدة للعمل مع جميع الأطراف والدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين في حين وصف تصرفات الولايات المتحدة بأنها "إساءة استخدام التعريفات الجمركية" و"تنمر أحادي الجانب". رد بكين وقيودها الأكثر صرامة في تحوّل نحو موقف أكثر صرامة هذا الشهر، ردّت الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية بفرض رسوم بنسبة 125% على واردات السلع الأمريكية.

كما فرضت بكين قيودًا على صادرات المعادن الأساسية، وأدرجت العديد من الشركات الأمريكية ومعظمها شركات صغيرة على قوائم سوداء مما يحدّ من قدرتها على العمل مع الشركات الصينية.

اقرأ أيضاً: الدول الأكثر فقرًا مهددة بدفع الفاتورة الأكبر لرسوم ترامب ما يتوقعه محللون؟ لا يتوقع المحللون أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق في أي وقت قريب على الرغم من أن ترامب قال يوم الخميس إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق في غضون الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة .

في الأسبوع الماضي، زار الرئيس الصيني شي جين بينج فيتنام وماليزيا وكمبوديا في أول رحلة خارجية له في عام 2025.

وفي البيانات الصينية الرسمية لاجتماعاته مع قادة الدول الثلاث، دعا شي إلى بذل جهود مشتركة لمعارضة التعريفات الجمركية و التنمر الأحادي الجانب. الصين وجنوب شرق آسيا منذ فرض ترامب رسومًا جمركية على الصين خلال ولايته الأولى زادت الصين تجارتها مع جنوب شرق آسيا التي أصبحت الآن أكبر شريك تجاري للصين على المستوى الإقليمي.

ولا تزال الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للصين على مستوى الدولة الواحدة.

في الأسبوع الماضي، استبدلت وزارة التجارة الصينية كبير مفاوضيها التجاريين الدوليين بلي تشنج قانج الذي أصبح أيضًا نائبًا للوزير وسفيرًا للبلاد لدى منظمة التجارة العالمية.

ورفعت الصين دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية بشأن أحدث زيادات ترامب في الرسوم الجمركية.