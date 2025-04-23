شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم ترامب تهبط بسعر الدولار إلى مستويات متدنية غير مسبوقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبط الدولار إلى مستويات متدنية غير مسبوقة مع تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي بسبب خطط الرئيس دونالد ترامب لإحداث تغييرات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو ما قد يثير تساؤلات حول استقلال البنك المركزي، وفق ما ذكرت منصة إنفيستيج. إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت إن الرئيس وفريقه يواصلون دراسة إمكانية إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد يوم من تصريح ترامب بأن إنهاء عمل باول "لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية" حيث دعا بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.

اقرأ أيضاً: كيف تؤثر عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض على الاقتصاد العالمي؟ هبوط الدولار بسبب ترامب هبط الدولار إلى أدنى مستوى له في عقد من الزمان مقابل الفرنك السويسري واخترق اليورو حاجز 1.15 دولار في حين استعاد الدولار النيوزيلندي مستوى 0.6000 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من خمسة أشهر.

شهدت أسواق أستراليا وهونج كونج تداولاتٍ خفيفةً بسبب إغلاقها بمناسبة عيد الفصح بينما وكانت معظم الأسواق العالمية مغلقةً يوم الجمعة بمناسبة عطلة رسمية. هل يستطيع ترامب إقالة باول؟ قال فيشنو فاراثان رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك "ميزوهو" :لا يرفع باول تقاريره مباشرةً إلى ترامب لذا لا يستطيع ترامب إقالته حيث إنه لا يمكن إقالته من منصبه إلا بموجب إجراءات معينة والتي يُفترض أن تكون أكثر صرامة... ولكن هل يستطيع ترامب تحريك عجلة الاقتصاد لتقويض الاستقلال المفترض للاحتياطي الفيدرالي؟... بالتأكيد، يستطيع ذلك".

اقرأ أيضاً: الدول الأكثر فقرًا مهددة بدفع الفاتورة الأكبر لرسوم ترامب

أضاف فاراثان: "أرى أنهم ليسوا بحاجة حتى لإقالة باول فورًا. يكفي اعطاء انطباع بأن بإمكانهم تغيير النظرة إلى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بشكل جذري". الدولار مقابل العملات الأخرى مقابل الفرنك السويسري، هبط الدولار أكثر من 1% إلى أدنى مستوى في عشر سنوات عند 0.80695 في حين بلغ اليورو ذروته عند 1.153275 دولار وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر2021.

كما سجل الدولار أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 140.615 ين.

وأظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن الين الياباني بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الأسبوع المنتهي في 15 أبريل.

وارتفع الجنيه الاسترليني أكثر من 0.5 % إلى 1.33855 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أكتوبر في حين سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6427 دولار. التشاؤم يخيم على الدولار أردف فاراثان "إنه في الواقع بمثابة بوفيه مفتوح لأي متشائم بشأن الدولار... بدءا من حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الضرر الذاتي الناجم عن الرسوم الجمركية إلى فقدان الثقة حتى قبل أنباء باول". مخاوف الأسواق العالمية أدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب وعدم اليقين بشأن سياساته التجارية إلى دفع الأسواق العالمية إلى حالة من الاضطراب وأظلمت آفاق أكبر اقتصاد في العالم مما أدى بدوره إلى إضعاف الدولار مع سحب المستثمرين أموالهم من الأصول الأمريكية. اليوان الصيني ارتفع اليوان في السوق المحلية بنحو 0.1% إلى 7.2892 مقابل الدولار في حين بلغ نظيره في الخارج 7.2910. تحركات الصين أبقت الصين يوم الاثنين أسعار الفائدة المرجعية على الإقراض ثابتة للشهر السادس على التوالي مُطابقةً بذلك توقعات السوق إلا أن الأسواق تراهن على طرح المزيد من التحفيز قريبًا في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وكان من المتوقع أن تبقي الصين أسعار الفائدة الأساسية على قروضها دون تغيير مع استقرار سعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد عند 3.1% و3.6% على القروض لمدة خمس سنوات، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. قرار بنك الشعب الصيني ويأتي قرار بنك الشعب الصيني في الوقت الذي أعلنت فيه الصين عن بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع هذا الشهر مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 5.4% على أساس سنوي مما يتيح لها المجال للحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة.

يؤثر معدل الفائدة على القروض العقارية لمدة عام واحد على قروض الشركات ومعظم قروض الأسر في الصين بينما يُعد معدل الفائدة على القروض العقارية لمدة خمس سنوات معيارًا لأسعار الفائدة على القروض العقارية.

وقد حافظ بنك الشعب الصيني على معدل الفائدة على القروض العقارية ثابتًا منذ أكتوبر من العام الماضي.

وفي أعقاب الإعلان، ارتفع سعر اليوان الصيني في السوق المحلية وارتفع مؤشر سي إس آي 300 في الصين بنسبة 0.36%.

وجاء قرار بنك الشعب الصيني متوافقا مع استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد حيث توقع 87% منهم أن يبقي بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة ثابتة.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية في أقوى الموجات لتصل 145 % وباحتساب مجموعها الكلي فتصل إلى 245% على الواردات الصينية في حين فرضت الصين رسوما جمركية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية.