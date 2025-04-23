شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 في الكويت.. عيار 18 بـ24.475 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى الكويت انخفاضا ملحوظا فى التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 24 سعر 32.625 دينار، مقارنة بسعر أمس الثلاثاء 34.225 دينار، وسجل عيار 21 سعر 28.550 دينار، ويحظى الذهب باهتمام واسع في الكويت، سواء للزينة أو الاستثمار.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

عيار 24 سجل 32.625 دينار

عيار 22 سجل 29.900 دينار

عيار 21 سجل 28.550 دينار

عيار 18 سجل 24.475 دينار

عيار 14 سجل 19.025 دينار

عيار 12 سجل 16.300 دينار

الاونصة 1014.500 دينار

الجنيه الذهب 228.325 دينار

الأونصة بالدولار 3319.57 دولار



ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في دول الخليج خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية الداعمة للاستثمار في الذهب.

كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة تدريجية في أسعار الذهب، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا المعدن النفيس.



