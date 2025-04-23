الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 في الكويت.. عيار 18 بـ24.475 دينار

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 في الكويت.. عيار 18 بـ24.475 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 23 أبريل 2025 12:00 م

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى الكويت انخفاضا ملحوظا فى التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 24 سعر 32.625 دينار، مقارنة بسعر أمس الثلاثاء  34.225 دينار، وسجل عيار 21  سعر 28.550 دينار، ويحظى الذهب  باهتمام واسع في الكويت، سواء للزينة أو الاستثمار. 

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

عيار 24 سجل  32.625 دينار

عيار 22 سجل  29.900 دينار

عيار 21 سجل  28.550 دينار

عيار 18 سجل  24.475 دينار

عيار 14 سجل  19.025 دينار

عيار 12 سجل  16.300 دينار

الاونصة 1014.500 دينار

الجنيه الذهب 228.325 دينار

الأونصة بالدولار 3319.57 دولار


ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في دول الخليج خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية الداعمة للاستثمار في الذهب.

كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة تدريجية في أسعار الذهب، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا المعدن النفيس.


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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