شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشهادات الموقوفة من البنك الأهلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

- ايقاف اصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها.

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وتسري التغييرات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27/4/2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الالكترونية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري أعلنت في الاجتماع المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 وذلك اعتبارا من الثلاثاء 22/4/2025.