شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر .. عيار 21 يتراجع 15 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 في مصر والتي تسجل حالة من التراجع الملحوظ في مستهل تعاملات اليوم بحوالي 15 جنيها، وسط تداولات محدودة وترقب بين المتعاملين.

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم جاءت كالتالي:

- عيار 24 يسجل للجرام 5588 جنيها

- عيار 21 يسجل للجرام 4890 جنيها

- عيار 18 يسجل للجرام 4191 جنيهات

- الجنيه الذهب يسجل 39120 جنيهاً

استقرار نسبي لأسعار الذهب في مصر مع ترقب تحركات عالمية جديدة



وبحسب محللين في سوق المعادن الثمينة، فإن أسعار الذهب في مصر تعكس حركة الأسواق العالمية إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك الرسمية، ما ساهم في الحد من تقلبات الأسعار داخلياً.

وتُشير التقديرات إلى احتمالية حدوث تحركات مفاجئة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في حال ظهور مستجدات على صعيد السياسات النقدية العالمية أو تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ولا تزال أسعار الذهب في السوق المصرية خاضعة لعدة متغيرات مؤثرة، من أبرزها:

1. تحركات أسعار الذهب في البورصات العالمية.



2. تقلبات سعر صرف الدولار محلياً.



3. معدلات العرض والطلب، التي تتأثر بالمواسم والمناسبات الاجتماعية أو الأزمات الاقتصادية.

وينصح الخبراء المستثمرين بمتابعة مستجدات البنوك المركزية العالمية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لما لها من تأثير مباشر على اتجاهات الذهب كملاذ آمن خلال المرحلة القادمة.