شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بأكثر من 2% مع تراجع ترامب عن تهديده لباول وتفاؤله باتفاق تجاري مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2% اليوم الأربعاء، بعدما خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديده بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وأبدى تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، أكبر مستهلك للمعادن، ما أضعف جاذبية الذهب كملاذ آمن.



وذكر موقع "إنفستنج" الأمريكي أن سعر الذهب الفوري انخفض بنسبة 2.2% ليصل إلى 3,308.81 دولار للأوقية؛ ويُعتبر الذهب أداة تحوط ضد عدم اليقين العالمي والتضخم، وكان قد سجل أمس رقماً قياسياً جديداً هو الـ28 هذا العام، عندما وصل إلى 3,500 دولار لأول مرة في تاريخه.

وفي تقرير لبنك جي بي مورجان الاستثماري الأمريكي، توقّع أن تتجاوز أسعار الذهب مستوى 4,000 دولار للأوقية العام المقبل.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 32.79 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 960.54 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 935.15 دولار.

وقال محللون اقتصاديون "الآمال باتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتخفيف ترامب لهجته تجاه باول، تسببتا في موجة بيع دفعت الذهب إلى مستويات بيع مفرط حادة على المدى القصير"، وأضافوا "لا توجد إشارات على إنهاك الاتجاه الصعودي من المستويات العليا، لذا لا يزال هناك احتمال لحركة صاعدة أخرى في أسعار الذهب".

من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، إنه من السابق لأوانه تحديد كيفية تعديل أسعار الفائدة قصيرة الأجل في ضوء تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على التضخم والاقتصاد.