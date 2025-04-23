شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تمد فترة تلقى تظلمات المستبعدين من سكن لكل المصريين 5 لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنسيق بين الإسكان والكهرباء فيما يخص المرفوضين ضمن "سكن لكل المصريين5"

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار التعاون والتنسيق مع السيد الدكتورمحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فيما يخص موقف العملاء المرفوضين بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، والذين تم رفضهم بسبب امتلاك عداد كهرباء.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذا التعاون أسفر عن عقد عدد من الاجتماعات ما بين المختصين في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة الماضية، ما أسفر عن التنسيق بين الجانبين بشأن وضع الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها من جانب المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط بسبب إمتلاك عداد كهرباء سواء لصاحب الطلب أو الزوج/الزوجة، والتي تسهل وتيسر عليهم استيفاء الإفادات المطلوبة من جانب شركات الكهرباء ومن ثم استكمال أوراقهم ورفعها على الموقع الإلكتروني لدراستها من جانب الصندوق واتخاذ الإجراء التصحيحي إن لزم الأمر.

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن هذه الاجتماعات أسفرت عن قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر - بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء التسع - بمراجعة بيانات العملاء غير المنطبق عليهم شروط الإعلان، على أن يتم موافاة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ببيانات المشتركين الذين يمتلكون عداد كهرباء بالفعل، بحيث يتضمن البيان المرسل الرقم القومي للمواطن، موضحاً معه نوع النشاط واسم شركة التوزيع الواقع في نطاقها العداد.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يقوم بإرسال رسائل نصية SMS للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء متضمنة اسم شركة التوزيع الواقع في نطاقها العداد وتاريخ الفترة الإضافية المخصصة لهم لتقديم التظلمات، إضافة إلى رابط إليكتروني يتم الدخول عليه لمعرفة التفاصيل الواردة من الشركة القابضة لكهرباء مصر بحيث يسهل عليهم التوجه للشركة المسجلين بها لاستخراج الإفادة المطلوبة.

وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن رفض المواطنين بسبب امتلاك عدادات مرافق يأتي متوافقًا مع الشروط والضوابط الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، والتي تحظر امتلاك صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) لمسكن، لضمان شغل المستفيد للوحدة السكنية التي استفاد بها.

وأكدت أن الصندوق مستمر في العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن قدرة المواطن على استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم التظلمات خلال الفترة المحددة لذلك.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق سوف يرسل رسائل نصية SMS للمواطنين المستهدفين ابتداءً من ٣٠ أبريل الجاري، ويمكن للمواطنين زيارة صفحتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني للصندوق ابتداءً من ٤ مايو المقبل للتعرف على شركة توزيع الكهرباء التي يتوافر بها معلومات العداد الخاص بهم.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم إتاحة فترة إضافية لتلقي تظلمات المواطنين غير المنطبق عليهم شروط إعلان سكن لكل المصريين ٥ بسبب امتلاك عداد كهرباء دون غيرهم لمدة أسبوعين تبدأ في ٤ مايو تنتهي في ١٨ مايو ٢٠٢٥.

وأكدت مي عبد الحميد أن فترة التظلمات لباقي المواطنين المرفوضين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين5 سوف تنتهي في موعدها المقرر مسبقًا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٥.