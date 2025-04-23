شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المصرى يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن لجنة الالكو بالبنك قد اجتمعت صباح اليوم قررت إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها وتخفيض العائد على الشهادات البلاتينية - 3 سنوات - بكافة دورياتها بقيمة 2%.

وتسري التغييرات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27/4/2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الالكترونية.

وأضاف الاتربي أنه تم تغيير العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بقيمة 2.25 %.

وكانت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري أعلنت في الاجتماع المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 وذلك اعتبارا من الثلاثاء 22/4/2025.



