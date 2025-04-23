"الإحصاء" يشارك في ورشة تدريبية عن أسس تقدير حسابات القطاع غير الرسمي

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القاهرة - سامية سيد - يشارك الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بورشة عمل تدريبية حول " أسس تقدير حسابات القطاع غير الرسمي والاقتصاد غير المنظور إحصائيًا لضمان شمولية الحسابات القومية في الدول العربية " وذلك في الفترة من 22 ـ 24 ابريل بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية.

وتهدف الورشة التدريبية إلى تعزيز قدرات العاملين بمكاتب الإحصاء العربية وتبادل الخبرات بينهم وتوسيع فهم المشاركين للجوانب النظرية والعملية الخاصة بإنتاج وجمع وقياس وتحليل البيانات للقطاع غير الرسمي والاقتصاد غير المنظور إحصائيًا لضمان شمولية الحسابات القومية في الدول العربية .

ويتناول البرنامج التدريبى للورشة المفاهيم الدولية الرئيسية والمصطلحات والمبادئ التوجيهية والاتجاهات العالمية المتعلقة بالاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد غير المنظور احصائيًا ـ التعريفات العملية للقطاع غير الرسمي والعمل غير الرسمي ومساهماتها في الناتج المحلى الإجمالى ـ كيفية جمع البيانات حول القطاع غير الرسمي والاقتصاد غير المنظور في المسوحات الأسرية وفهم آليات القياس المختلفة ـ الإطار الخاص بالمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد غير الرسمي وتشخيص القطاع غير المنظم بشكل عام ـ المؤشرات الأساسية المتعلقة بالأفراد والوظائف وأنشطة العمل في الاقتصاد غير الرسمي ـ تحسين فهم العلاقة بين القطاع غير الرسمي وظروف العمل ومستويات الحماية ونقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بهذا القطاع من منظور الحسابات القومية ـ الوقوف علي مدى قدرة مكاتب الإحصاء الوطنية في تجميع بيانات وحسابات القطاع غير الرسمي.

ويأتي انعقاد الورشة التدريبية في ظل الطلب المتزايد من البلدان لفهم أداء الاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد غير المنظور إحصائيًا وقياسه حيث يعد من أهم القضايا المثيرة للنقاش لتداعياتها السلبية على التقديرات السليمة للناتج المحلى الإجمالى ومعدلات النمو فضلاً عن عن عدم توافر بيانات كافية ودقيقة عن مكوناته المختلفة ( الإنتاج الخفى ، الإنتاج غير القانوني ـ والإنتاج غير المنظور للقطاع غير الرسمي ، انتاج الأسر بمراحل الاستخدام النهائي ، والإخفاء الاحصائى وهى الأنشطة الإنتاجية التي لا تغطيها مصادر البيانات الأساسية المستخدمة في تركيب الحسابات القومية.