شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 23-4-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 أبريل 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.96جنيه للشراء.

14.03جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.05جنيه للشراء.

14.03جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.05جنيه للشراء.

14.01جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.04جنيه للشراء.

14.01جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.94جنيه للشراء.

14.01جنيه للبيع.



