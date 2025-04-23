شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-4-2025 أمام الجنيه المصرى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم اليوم الأربعاء 23-4-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية ، بالبنك المركزي 50.96 جنيه للشراء 51.10 البيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الاهلي 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع ، فى بنك مصر الى عند 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.