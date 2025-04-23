شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-4 -2025 فى البحرين عيار 18 بـ31.025 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام شقويريالأربعاء، 23 أبريل 2025 10:00 ص
شهدت أسعار الذهب فى البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكة التى أعلنها ترامب. وفى هذا التقرير نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 41.350 دينار
عيار 22 سجل 37.925 دينار
عيار 21 سجل 36.200 دينار
عيار 18 سجل 31.025 دينار
عيار 14 سجل 24.125 دينار
عيار 12 سجل 20.675 دينار
الأونصة 1286.450 دينار
الجنيه الذهب 289.525 دينار
الأونصة بالدولار 3421.38 دولار
وارتفعت أسعار الذهب وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودى لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم.
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