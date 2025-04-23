شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» توقع عقدا مع وزارة الصحة بقيمة 60 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، اليوم، عقد مشروع تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لعدد 23 مستشفى بالمنطقة الشرقية والشمالية، مع وزارة الصحة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ59.9 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 60 شهرا.
وأضافت أن المشروع يتضمن تقديم الخدمات المدارة والإصلاح والصيانة للبنية التحتية الرقمية لعدد 23 مستشفى بالمنطقة الشرقية والشمالية.
وتوقع أثرا ماليا إيجابيا يبدأ من الربع الثاني 2025 إلى الربع الأول 2031.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ59.9 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 60 شهرا.
وأضافت أن المشروع يتضمن تقديم الخدمات المدارة والإصلاح والصيانة للبنية التحتية الرقمية لعدد 23 مستشفى بالمنطقة الشرقية والشمالية.
وتوقع أثرا ماليا إيجابيا يبدأ من الربع الثاني 2025 إلى الربع الأول 2031.