شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «هرفي» توافق على أعمال وعقود مع أطراف ذات علاقة والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ووافقت الجمعية على تعيين شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC) كمراجع خارجي للقوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من عام 2025، بالإضافة إلى التقرير السنوي والربع الأول من 2026، وذلك بأتعاب قدرها 1,275,000 ريال.

وأقرّ المساهمون إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية، إلى جانب الموافقة على تفويض المجلس بصلاحيات الجمعية العامة العادية فيما يتعلق بالترخيص المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ انعقاد الجمعية أو حتى نهاية دورة المجلس الحالية، أيهما أسبق.

ووافقت الجمعية كذلك على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 2,375,000 ريال عن العام المالي 2024.

وأقرت الجمعية عددًا من الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعدد من الكيانات التي لأعضاء مجلس الإدارة مصالح غير مباشرة بها، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

- الموافقة على التعاملات مع شركة بندة للتجزئة في مجال مبيعات المنتجات الغذائية بقيمة 18.033 مليون ريال، وكذلك في مجال إيجار المحلات التجارية بقيمة 2.124 مليون ريال، والتي تربطها علاقة غير مباشرة بعضوين من مجلس الإدارة: م. عصام المهيدب، ووليد خالد فطاني.

- الموافقة على العقود المبرمة مع شركة عافية العالمية لشراء منتجات غذائية بقيمة 18.792 مليون ريال، والتي تربطها مصالح غير مباشرة بكل من م. معتز العزاوي وأ. وليد خالد فطاني.

- إقرار التعاملات مع شركة المتحدة للسكر بقيمة 3.771 مليون ريال، وشركة صافولا للأغذية عبر شركتها التابعة "الشركة الدولية للصناعات الغذائية" بقيمة 5.802 مليون ريال، وكلتاهما لها ارتباط غير مباشر بأعضاء مجلس الإدارة المذكورين.

- الموافقة على التعامل مع شركة كنان للتطوير العقاري في مجال إيجار المحلات التجارية بقيمة 91.309 ألف ريال، ومع شركة المراعي في عقود شراء منتجات غذائية بقيمة 3.328 مليون ريال.

- الموافقة على مشاركة وليد خالد فطاني في أنشطة تجارية منافسة لشركة "هرفي" من خلال عضويته في مجلس إدارة شركتي المراعي والكبير. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة أمس الثلاثاء.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، تمت الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2024، بالإضافة إلى مناقشة واعتماد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نفس الفترة.ووافقت الجمعية على تعيين شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC) كمراجع خارجي للقوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من عام 2025، بالإضافة إلى التقرير السنوي والربع الأول من 2026، وذلك بأتعاب قدرها 1,275,000 ريال.وأقرّ المساهمون إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية، إلى جانب الموافقة على تفويض المجلس بصلاحيات الجمعية العامة العادية فيما يتعلق بالترخيص المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ انعقاد الجمعية أو حتى نهاية دورة المجلس الحالية، أيهما أسبق.ووافقت الجمعية كذلك على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 2,375,000 ريال عن العام المالي 2024.وأقرت الجمعية عددًا من الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعدد من الكيانات التي لأعضاء مجلس الإدارة مصالح غير مباشرة بها، وجاءت تفاصيلها كالتالي:- الموافقة على التعاملات مع شركة بندة للتجزئة في مجال مبيعات المنتجات الغذائية بقيمة 18.033 مليون ريال، وكذلك في مجال إيجار المحلات التجارية بقيمة 2.124 مليون ريال، والتي تربطها علاقة غير مباشرة بعضوين من مجلس الإدارة: م. عصام المهيدب، ووليد خالد فطاني.- الموافقة على العقود المبرمة مع شركة عافية العالمية لشراء منتجات غذائية بقيمة 18.792 مليون ريال، والتي تربطها مصالح غير مباشرة بكل من م. معتز العزاوي وأ. وليد خالد فطاني.- إقرار التعاملات مع شركة المتحدة للسكر بقيمة 3.771 مليون ريال، وشركة صافولا للأغذية عبر شركتها التابعة "الشركة الدولية للصناعات الغذائية" بقيمة 5.802 مليون ريال، وكلتاهما لها ارتباط غير مباشر بأعضاء مجلس الإدارة المذكورين.- الموافقة على التعامل مع شركة كنان للتطوير العقاري في مجال إيجار المحلات التجارية بقيمة 91.309 ألف ريال، ومع شركة المراعي في عقود شراء منتجات غذائية بقيمة 3.328 مليون ريال.- الموافقة على مشاركة وليد خالد فطاني في أنشطة تجارية منافسة لشركة "هرفي" من خلال عضويته في مجلس إدارة شركتي المراعي والكبير.