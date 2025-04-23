شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من 01 يناير 2025م إلى 31 مارس 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 23,368,056 ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 186,944,444 وحدة.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.125 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.52%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-06-30 الموافق 2024-12-31.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-11-07 الموافق 2025-05-05.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 23,368,056 ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 186,944,444 وحدة.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.125 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.52%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-06-30 الموافق 2024-12-31.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-11-07 الموافق 2025-05-05.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق.