شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت الثلاثاء على ارتفاع في مؤشراتها الثلاثة الرئيسية بأكثر من 2.5%.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1016.57 نقطة أو 2.66% ليصل إلى 39186.98 نقطة.

وزاد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 129.56 نقطة أو 2.51% ليصل إلى 5287.76 نقطة.

وربح المؤشر "ناسداك" المجمع 429.52 نقطة أو 2.71% ليصل إلى 16300.42 نقطة.