شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت اليمامة» إلى 142 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على موقع تداول

• ارتفاع متوسط سعر البيع للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

• ارتفاع كمية المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

• ارتفاع متوسط سعر البيع للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

• انخفاض تكلفة المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

• ارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت اليمامة في الربع الأول من 2025 بنسبة 23.5% إلى 142 مليون ريال، مقابل 115 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على موقع تداول السعودية ، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:• ارتفاع متوسط سعر البيع للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.• ارتفاع كمية المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:• ارتفاع متوسط سعر البيع للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.• انخفاض تكلفة المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.• ارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.