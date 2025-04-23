شكرا لقرائتكم خبر عن «نقاوة» توقع عقدا مع «تقييم» بقيمة 3.30 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نقاوة لتقنية المعلومات، أمس، عقدا مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وكانت الشركة قد أعلنت في 3 أبريل الماضي على موقع تداول السعودية، تسلمها خطاب ترسية من الهيئة السعودية للمقيمن المعتمدين (تقييم).
وقالت الشركة: إن العقد يتضمن دعم شركة نقاوة الهيئة السعودية للمقيمن المعتمدين في التطوير والتشغيل المستمر لبوابتها الإلكترونية.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ 3.305 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 12 شهرا.
وأفادت بأن الأثر المالي سيكون في السنة المالية يوليو 2024/ يونيو 2025، ويوليو 2025/ يونيو 2026.
وكانت الشركة قد أعلنت في 3 أبريل الماضي على موقع تداول السعودية، تسلمها خطاب ترسية من الهيئة السعودية للمقيمن المعتمدين (تقييم).
وقالت الشركة: إن العقد يتضمن دعم شركة نقاوة الهيئة السعودية للمقيمن المعتمدين في التطوير والتشغيل المستمر لبوابتها الإلكترونية.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ 3.305 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 12 شهرا.
وأفادت بأن الأثر المالي سيكون في السنة المالية يوليو 2024/ يونيو 2025، ويوليو 2025/ يونيو 2026.