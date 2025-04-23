شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-4-2025 فى قطر عيار 21 بـ350.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية. وفي قطر، وبالتزامن مع التعريفات الجمركية الجديدة، يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 400.50 ريال

عيار 22 سجل 367.00 ريال

عيار 21 سجل 350.25 ريال

عيار 18 سجل 300.25 ريال

عيار 14 سجل 233.50 ريال

عيار 12 سجل 200.25 ريال

الأونصة 12453.75 ريال

الجنيه الذهب 2802.75 ريال

الأونصة بالدولار 3421.38 دولار



وارتفعت أسعار الذهب وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.