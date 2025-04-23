شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة مستخدمى الإنترنت عبر المحمول إلى 76.26% بنهاية يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة من إجمالي مشتركي خدمات المحمول في مصر، لتصل إلى 76.26% بنهاية يناير 2025، مقارنة بنسبة 74.42% في ديسمبر 2024، و73.74% في يناير من العام نفسه.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل النمو المستمر لاستخدام الهواتف الذكية وتوسع خدمات الإنترنت المحمول، خاصة مع الاعتماد المتزايد على التطبيقات الإلكترونية في التواصل والتعليم والخدمات الحكومية والمعاملات المالية.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد خطوط المحمول الفعالة المسجلة في السوق المصري إلى 112.06 مليون اشتراك بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 106.80 مليون اشتراك في يناير 2024، ما يعكس استمرار توسع قاعدة المشتركين في خدمات الاتصالات وزيادة الطلب على خدمات البيانات.

ويعد ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت عبر المحمول مؤشرًا على تطور الاقتصاد الرقمي في مصر، حيث يساهم ذلك في دعم قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية، والتعليم عن بعد، وغيرها من المجالات التي تعتمد بشكل أساسي على الاتصال السريع والمستقر بالإنترنت.