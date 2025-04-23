شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: الطُرُق والنقل والمواصلات تستحوذ على 56% من استثمارات التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

تحرص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 25/2026 على تعزيز التنمية المكانية والمحلية فإن الخطة تحرِص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للارتقاء بخدمات المواطنين في مُختلف المحافظات، وعلى الالتزام بتطبيق المعايير الدالة على الفجوات التنمويّة، بما يضمن التوزيع المتكافئ للاستثمارات بين المحافظات.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاستثمارات العامة المخصصة للتنمية المحليه تبلغ 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026)، مع تخصيص 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، والباقي لديوان عام وزارة التنمية المحليّة.

وأشار التقرير إلى أنه من المخطط توزيع الاستثمارات على برامج التنمية المحلية وفقًا للنِسَب التالية: 56% لبرنامج الطُرُق والنقل والمواصلات المحلية، و11% لكلٍ من برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفنّي، و8% لكلٍ من برنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الريفيّة والحضريّة، و6% لبرنامج التنمية الاقتصاديّة المحلية.

وذكر التقرير أن مشروعات التنمية المحلية تتضمّن رصف 1525 طريقًا داخليًا، وإنارة 750 شارعًا داخليًا، وإنشاء ورفع كفاءة (6) مواقف عامة، وإنشاء وترفيق 64 سوقًا ومعرضًا، استكمال إنشاء وتطوير 30 مجزرًا، تنفيذ مُبادرة زراعة 100 مليون شُجيرة، بجانب مشروعات إدارة المخلفات الصلبة ومشروعات العُمرات الجسيمة، منوهة أنه رُوعي في التوزيع الإقليمي للاستثمارات المحلية توجيه نحو 35% من الإجمالي لمحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة.

وأوضح التقرير أنه تحفيزًا للمُحافظات على الارتقاء بمُستويات الأداء، تواصُل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي تنفيذ مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار على الـمُستوى المحلي وتوزيع الجوائز على المحافظات التي تُطبّق أفضل الممارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والمتابعة وتقويم الأداء، وقد فازت في عام 24/2025 ثمانِ مُحافظات بجوائز بلغت قيمتها الإجماليّة 300 مليون جنيه.