شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-4-2025 فى الإمارات عيار 21 بـ367.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب فى الإمارات، وسجلت الأسعار اليوم تغيرًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، يأتى ذلك فى ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 413.25 درهم

عيار 22 سجل 383.00 درهم

عيار 21 سجل 367.25 درهم

عيار 18 سجل 314.75 درهم

عيار 14 سجل 243.50 درهم

عيار 12 سجل 208.75 درهم

الأونصة 12853.50 درهم

الجنيه الذهب 2938.00 درهم

الأونصة بالدولار 3421.38 دولار

وارتفعت أسعار الذهب وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم.