شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال يتوسع فى تصنيع الأسمدة الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها في صناعة الأسمدة من خلال التوسع في إنتاج الأسمدة الخضراء، وذلك بالتعاون بين شركة النصر للأسمدة بالسويس والقطاع الخاص. يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.

وفق المصادر، تعمل شركة النصر للأسمدة، بالتعاون مع شركة بنشمارك باور، على إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء على مساحة 470 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع. يهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 1000 طن من الأمونيا الخضراء يوميًا، مع تخصيص الإنتاج للتصدير عبر خط يمتد بطول 9.5 كيلومتر إلى ميناء السويس. تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 700 مليون دولار، ويعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث سيتم إنشاء محطة رياح لتوفير الطاقة اللازمة للمصنع على نفقة المستثمر.

اضافت المصادر، أن هذا المشروع يُعد خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في صناعة الأسمدة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الصديقة للبيئة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة صادرات الأسمدة المصرية، التي بلغت نحو 3.4 مليار دولار في العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين. كما يوفر المشروع فرص عمل جديدة، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.