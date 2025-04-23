شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تكشف تطورات سعر الذهب اليوم في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أخر التطورات في حركة الذهب اليوم الأربعاء والتي تسجل حالة من الاستقرار الملحوظ في مستهل تعاملات اليوم.

السوق المحلية شهدت تداولات محدودة وسط حالة من الترقب والحذر بين المتعاملين، في ظل ترقب لتطورات المشهد الاقتصادي العالمي، ما دفع كثيراً من المستهلكين والمستثمرين لتأجيل قرارات الشراء لحين اتضاح اتجاهات السوق الدولية، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على معدلات الطلب على الذهب.

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم جاءت كالتالي:

عيار 24: 5605 جنيهات

عيار 21: 4905 جنيهات

عيار 18: 4204 جنيهات

الجنيه الذهب: 39,240 جنيهاً



وبحسب محللين في سوق المعادن الثمينة، فإن أسعار الذهب في مصر تعكس حركة الأسواق العالمية إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك الرسمية، ما ساهم في الحد من تقلبات الأسعار داخلياً.