شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-4-2025 استقرار أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي حيث سجل 50.96 جنيه للشراء 51.10 البيع.

ينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

و استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء ، فى البنك الاهلي عند 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع ، فى بنك مصر الى عند 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع.

وسجل سعر الدولا بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.