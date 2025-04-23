شكرا لقرائتكم خبر عن شريف البربرى: تطبيق ضريبة إضافية موحدة على الشركات يساهم فى زيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس شريف البربرى عضو شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية بالجيزة وعضو اتحاد الصناعات المصرية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق ضريبة إضافية موحدة على الشركات تهدف إلى خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وسوف تحسب هذه الضريبة من صافي الربح بدلاً من الرسوم والضرائب المتعددة المفروضة حاليًا على المنشآت الصناعية.

وأضاف البربرى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ان توحيد الضريبة يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، مما يعزز النمو الاقتصادي، كما يهدف هذا الإجراء إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات البيروقراطية، مما قد يحسن من بيئة الأعمال في مصر، ويساهم في دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، خاصة مع وجود برنامج جديد لرد أعباء الصادرات.

وفيما يخص التأثير على التصدير والاستيراد أوضح البربرى ان الحكومة تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مما قد يسهل عمليات التصدير والاستيراد، و⁠يهدف البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، وتعزيز كفاءة الاستيراد والتصدير، واستمرار عمل الخدمات الجمركية في العطلات الرسمية وأيام الجمعة قد يعزز كفاءة منظومة الاستيراد والتصدير.

كما طالب البربرى بضرورة نشر هذا الاجراء على موقع هيئة الاستثمار وقال "هذا الإجراء يعد خطوة ممتازة لتشجيع الاستثمار، واتمنى ان يتم نشره على موقع هيئة الاستثمار باللغتين العربية والإنجليزية بأسلوب بسيط ومغرى للمستثمرين ، علما بانه حاليا هناك استثمارات جديدة يوميا لإنشاء مصانع وان مصر حاليا وجهة استثمارية جديدة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية.