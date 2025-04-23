شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهمية تطوير كورنيش وهضبة المقطم بالشراكة مع القطاع الخاص؟ والان مع تفاصيل الخبر

يمثل مشروع تطوير كورنيش وهضبة المقطم أحد أبرز المشروعات العمرانية التي تسعى الدولة لتنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

يهدف المشروع إلى إعادة تشكيل واحدة من أهم المناطق الجاذبة في قلب القاهرة، بما يعكس وجهًا حضاريًا حديثًا ويعزز من قيمتها الاقتصادية والسياحية.

وفق المصادر فان المشروع يقام على مساحة حوالي 2 مليون متر فى موقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات.

وينقسم المشروع إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكنى متكامل الخدمات)، ويحتوى على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.

يُعد تطوير كورنيش المقطم نقلة نوعية من خلال تحويل الهضبة إلى منطقة استثمارية وسكنية وترفيهية متكاملة، تضم وحدات سكنية راقية، ومناطق خدمات وتجارية، وفنادق، ومساحات خضراء مفتوحة تطل على القاهرة التاريخية.

كما يُعزز المشروع من الاستفادة من الإطلالات الفريدة للمقطم، والتي تُعد من أفضل مواقع الرؤية البانورامية للمدينة.

وتعتمد خطة التطوير على جذب استثمارات من القطاع الخاص، بما يضمن تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، إلى جانب تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة، سواء من خلال زيادة قيمة الأراضي أو توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يسهم المشروع في دعم الخطة العامة للدولة لتطوير القاهرة التاريخية وتخفيف الضغط على وسط العاصمة.

تطوير المقطم يعكس فلسفة جديدة في استغلال الأصول المملوكة للدولة بشكل أكثر كفاءة، حيث يتم إشراك المستثمرين في تنمية مناطق واعدة، بما يحقق التكامل بين التنمية العمرانية والاقتصادية، ويضع مصر على خريطة المشروعات العقارية الكبرى ذات البعد الحضاري والسياحي.

