الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-4-2025 الجنيه الذهب بـ 39240 جنيه

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-4-2025 الجنيه الذهب بـ 39240 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 23 أبريل 2025 02:00 ص

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء  في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5605 جنيهاً
عيار 21: 4905 جنيهاً
عيار 18: 4204 جنيهاً
الجنيه الذهب: 39240 جنيهاً

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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