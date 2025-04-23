شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى بداية تعاملات الأربعاء 23 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، دون تغيرات تذكر مقارنة بمستويات أمس، وذلك بالتزامن مع ثبات سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية واستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك الرسمية.

وجاءت الأسعار في السوق المصرية على النحو التالي:

عيار 24: 5605 جنيهات للجرام.

عيار 21 (الأكثر تداولاً في السوق): 4905 جنيهات للجرام.

عيار 18: 4204 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 39,240 جنيهاً.



وقال متعاملون إن السوق تشهد حالة من الهدوء النسبي وسط ترقب لتطورات أسعار الذهب العالمية، خاصة في ظل استمرار الحديث عن سياسات الفائدة في عدد من الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وتُعد أسعار الذهب في مصر مرهونة بعدة عوامل، أبرزها تحركات السعر العالمي، وسعر صرف الدولار محلياً، وحجم العرض والطلب داخل السوق، والذي يتأثر بالمواسم والمناسبات، إضافة إلى المتغيرات الاقتصادية العالمية.