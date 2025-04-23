شكرا لقرائتكم خبر عن جارى دراسة إضافة تسهيلات التغييز.. أهم المعلومات عن مجمع إدكو للغاز المسال والان مع تفاصيل الخبر

يعد مجمع إدكو للغاز الطبيعي المسال على ساحل البحر المتوسط، أحد الركائز الأساسية للبنية التحتية لقطاع البترول والغاز في مصر، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول واستقبال الطاقة وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية. وتتضمن أهم المعلومات عن المجمع الآتى:

1- المجمع يمثل أحد النماذج الناجحة لتعظيم القيمة المضافة من الأصول والبنية التحتية، وذلك وفق المحور الثاني لاستراتيجية عمل الوزارة، والذي يهدف لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها لمصر وشركائها.

2-امكانيات المجمع وبنيته التحتية المتطورة تخدم استراتيجية تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لاستقبال وتداول وتجارة الطاقة .

3- جارى دراسة اضافة تسهيلات إعادة التغييز لاستقبال واردات الغاز الطبيعي المسال و تحويلها للغاز الطبيعي في صورته الأصلية وضخه في الشبكة القومية بالبلاد بما يضيف قيمة كبيرة للمجمع .

4- يدار المجمع كشراكة ناجحة بين قطاع البترول المصري وكبرى الشركات العالمية، وفي مقدمتها شل العالمية، بتروناس الماليزية، إلي جانب توتال إنرجيز الفرنسية.

5- استمرار التعاون مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول لزيادة معدلات الإنتاج، من خلال تسريع تنفيذ خطط تنمية الحقول وعمليات البحث والاستكشاف، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق.

ووجه المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الشكر إلى شركاء مجمع إدكو شركتا شل وبتروناس، على التزامهما المستمر في مصر ، كما توجه بالشكر لفريق عمل الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال (ELNG) القائمة على إدارة وتشغيل المجمع .