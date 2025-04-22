شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-4-2025 أمام الجنيه يستقر عند 50.99 للشراء بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم اليوم الثلاثاء 22-4-2025 أمام الجنيه المصري بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزى عند 50.96 جنيه للشراء 51.10 البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلي عند 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع، فى بنك مصر عند 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع.

وسجل سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.