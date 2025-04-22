شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 -4-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4242.75 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكى، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 18 بقيمة 42 جنيها ليسجل 4242.75.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5657 جنيهاً

- عيار 21: 4950 جنيهًا

- عيار 18: 4242.75 جنيهًا

- عيار 14: 3300 جنيهًا

- الجنيه الذهب 39600 جنيها



واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.