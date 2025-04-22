الاقتصاد

تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 أمام الجنيه بختام التعاملات

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تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 أمام الجنيه بختام التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 في ختام تعاملات البنوك أمام الجنيه المصرى، وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 58.55 جنيه للشراء، و58.71 جنيه للبيع، سعر اليورو في البنك 58.41 جنيه للشراء، و58.99 جنيه للشراء، وسعر اليورو في بنك مصر 58.55 جنيه للشراء، و58.99 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

58.55 جنيه للشراء.

58.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

58.41 جنيه للشراء.
58.99 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

58.55 جنيه للشراء.
58.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

58.55 جنيه للشراء.

58.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

58.45 جنيه للشراء.

59.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

58.66 جنيه للشراء.
59.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

58.5 جنيه للشراء.

58.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

58.55 جنيه للشراء.

58.99 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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