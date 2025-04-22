شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما فى مصر إلى 114,500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب فى مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال الساعات القليلة الماضية، حيث بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراماً 114,500 جنيهاً شاملة المصنعية.



يأتى هذا الارتفاع فى ظل زيادة أسعار الذهب عيار 24، الذى يعتبر المعيار الرئيسى لتحديد أسعار السبائك فى السوق المحلية مسجلا 5657 جنيها.

وأرجع خبراء هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب عالمياً نتيجة للضغوط التضخمية والأزمات الجيوسياسية.

الطلب على السبائك الذهبية شهد زيادة ملحوظة من قبل المستثمرين والمواطنين الذين يسعون لحماية مدخراتهم التضخم والاستفادة من القفزة في البورصة العالمية.



أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل كبير بأسعار الذهب العالمية، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ومن المتوقع أن تستمر التقلبات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مما يستدعي من المستثمرين والمواطنين متابعة السوق عن كثب.