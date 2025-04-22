الاقتصاد

ارتفاع سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما فى مصر إلى 114,500 جنيه

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ارتفاع سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما فى مصر إلى 114,500 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 05:00 م

شهدت أسعار الذهب فى مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال الساعات القليلة الماضية، حيث بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراماً 114,500 جنيهاً شاملة المصنعية.


يأتى هذا الارتفاع فى ظل زيادة أسعار الذهب عيار 24، الذى يعتبر المعيار الرئيسى لتحديد أسعار السبائك فى السوق المحلية مسجلا 5657 جنيها.

وأرجع خبراء هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب عالمياً نتيجة للضغوط التضخمية والأزمات الجيوسياسية.

الطلب على السبائك الذهبية شهد زيادة ملحوظة من قبل المستثمرين والمواطنين الذين يسعون لحماية مدخراتهم التضخم والاستفادة من القفزة في البورصة العالمية.


أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل كبير بأسعار الذهب العالمية، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار،  ومن المتوقع أن تستمر التقلبات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مما يستدعي من المستثمرين والمواطنين متابعة السوق عن كثب.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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