شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 22-4-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الآتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.98 جنيه للشراء.

14.06 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.07 جنيه للشراء.

14.05 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.07 جنيه للشراء.

14.03 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.06 جنيه للشراء.

14.03 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.95 جنيه للشراء.

14.03 جنيه للبيع.



