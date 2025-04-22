شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالثلاثاء، 22 أبريل 2025 04:13 م
استقر سعر الدولار اليوم اليوم الثلاثاء 22-4-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي عند 50.96 جنيه للشراء 51.10 البيع.
واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلي عند 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع، فى بنك مصر إلى عند 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع.
وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.99 جنيه للشراء.
51.99 جنيه للبيع.
50.99 جنيه للشراء.
51.99 جنيه للبيع.
50.99 جنيه للشراء.
51.99 جنيه للبيع.
50.99 جنيه للشراء.
51.99 جنيه للبيع.
50.99 جنيه للشراء.
51.99 جنيه للبيع.
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