شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم اليوم الثلاثاء 22-4-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي عند 50.96 جنيه للشراء 51.10 البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلي عند 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع، فى بنك مصر إلى عند 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.