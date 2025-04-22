شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22-4 - 2025... وعيار 21 بـ4960 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر وفقا لآخر التحديثات، حيث وصل عيار 21 سعر 4960 جنيها، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي، بالتزامن مع التعريفات الجمركية الامريكية .

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 5668 جنيهاً

- عيار 21: 4960 جنيهًا

- عيار 18: 4251 جنيهًا

- عيار 14: 3306.75 جنيهًا

- الجنيه الذهب 39680 جنيها

وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزة الحاجز الحرج عند 3,500 دولار اليوم الثلاثاء، وسط تزايد المخاوف من انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما قلل من شهية المخاطرة لدى المستثمرين ودفعهم نحو المعدن النفيس كملاذ آمن.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.



