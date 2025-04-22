شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسي يختتم تعاملات الثلاثاء بتراجع بنسبة 0.7% بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع بضغوط هبوط معظم الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، والمصرية للاتصالات، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، ومجموعة أي أف جي القابضة، وجي بي كوربوريشن، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 30844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 38487 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13755 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 9112 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 12424 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3214 نقطة.