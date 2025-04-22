شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب ينخفض 480 جنيها دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

انخفض أسعار الذهب في مصر بعدمت حققت طفرة غير مسبوقة صباح اليوم، وتراجع سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية إلى 39520 جنيهًا، متراجعا بمقدار 480 جنيه دفعة واحدة، بعد ارتفاعه إلى 40 ألف جنيه صباح اليوم.

وأرجع خبراء السوق هذا ارتفاع صباح اليوم إلى عدة عوامل، منها زيادة أسعار الذهب عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار عند 51 جنيها، كما أن الطلب المتزايد على الذهب من قبل المستثمرين والمستهلكين في مصر ساهم في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

ويشهد سوق الذهب، إقبالًا كبيرًا على شراء الجنيه الذهب، حيث يعتبره الكثيرون استثمارًا آمنًا في ظل الظروف الحالية"، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع قد يؤثر على حركة السوق، حيث قد يتردد بعض المشترين في الشراء بسبب الأسعار المرتفعة.

أسعار الذهب في مصر وقت نشر التقرير:

- عيار 24: 5645 جنيهًا

- عيار 21: 4940 جنيهًا

- عيار 18: 4234 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 39520 جنيهًا