شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر مستقبل الدول الرقمية 28 أبريل بحضور وزير الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس طارق شبكة، رئيس اللجنة التنظيمية لقمة "مؤتمر الدول الرقمية" FDC، أن دورة هذا العام، والتي تعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025، تشهد انطلاقة مختلفة، حيث يتم التعامل معها لأول مرة باعتبارها منصة إقليمية للصناعة الرقمية، تستهدف نقل التخصصات الفنية إلى المجتمع المصري، وتعزيز الدور الاستراتيجي لكافة الأطراف داخل المنظومة الرقمية، بما يضمن تحقيق كل طرف لأهدافه بشكل متكامل.

وأضاف شبكة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر يشهد تمثيلًا قويًا من دول الخليج، تشمل الإمارات، والكويت، وعمان، والسعودية، إلى جانب مشاركة من المملكة المتحدة، وعدد كبير من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى حضور وزراء من دول أفريقية، وخبراء ومتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن فعاليات الافتتاح تقام في قاعة المنارة ومركز مصر للمعارض والمؤتمرات، وتتضمن ثلاث مؤتمرات كبرى موازية تركز على موضوعات محورية تشمل الذكاء الاصطناعي، والجرائم السيبرانية، والبيانات الضخمة.

كما يتضمن المؤتمر فعاليات خاصة بمؤتمر FDC للأبحاث والذي يعقد بالتعاون وبحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، والذي يهدف إلى الربط بين التكنولوجيا والمتخصصين في الجوانب الفنية والبحثية، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والصغيرة، في ظل ما تتمتع به مصر من نشاط قوي وباع طويل في دعم التكنولوجيا وريادة الأعمال، وانخفاض تكلفة تأسيس الشركات الصغيرة مقارنة بالأسواق العالمية، ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة.

وقال إن دورة هذا العام تشهد مشاركة متميزة، مشيرًا إلى وجود شراكات استراتيجية مع الجهات المعنية بتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، ومنها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمعهد القومي للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب دعم من منظمات دولية معنية بالتنمية مثل اليونيسف.

وأوضح أن المشاركة هذا العام لا تقتصر على الرعاية أو الحضور الرسمي، بل تشمل أيضًا جلسات نقاشية وورش عمل تعليمية يتم خلالها استعراض التجارب والخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص، ونقل صورة متكاملة عن المجتمع المصري أمام الحضور الدولي.

ويشهد المؤتمر تفاصيل فنية متعمقة، من محاضرات متخصصة، ومؤتمرات موازية، واتفاقيات دولية من المقرر الإعلان عنها على مدار أيام المؤتمر الثلاثة، ويستضيف الحدث نحو 75 متحدثًا من مختلف التخصصات، في إطار السعي لترسيخ مكانة قمة FDC كواحدة من أكبر المؤتمرات التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط.

وتعد قمة FDC منصة رائدة لقادة التكنولوجيا والمبتكرين وأصحاب الرؤى الذين يرسمون مستقبل القطاع الرقمي، حيث تجمع بين الرؤى المتقدمة، والتعاون الدولي، والاحتفاء بالمجتمع التكنولوجي، وتتميز نسخة هذا العام بحدثين رئيسيين يسلطان الضوء على الأبحاث الرائدة والاستراتيجيات الاستشرافية.