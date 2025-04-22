شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-4-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-4-2025 تراجعه أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية ، حيث تراجع بالبنك الأهلى إلى 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى بنك مصر الى إلى 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.99 جنيه للشراء 51.99 البيع.

وسجل سعر الدولار الان بالبنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.99 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.