شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البترول البحرية يتفقد أعمال تركيب جاكت منصة بحقل غاز غرب البرلس بإدكو والان مع تفاصيل الخبر

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الخاصة بالمتابعة الميدانية لمواقع العمل والإنتاج، أجرى المهندس عمرو بدوي، رئيس شركة خدمات البترول البحرية إحدى شركات قطاع البترول ، زيارة ميدانية لموقع عمل الوحدة البحرية “PMS 12” في مشروع تنمية حقل غاز غرب البرلس البحري WEB Offshore Field Development Project بمنطقة إدكو .

تأتي الزيارة لمتابعة أعمال تركيب جاكت المنصة “WEB Offshore”، ضمن مشروع تنمية حقل الغاز التابع لشركة غرب البرلس للبترول (بتروويب).

بدأ المهندس عمرو بدوي جولته بالتأكيد على أهمية الالتزام بتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية، خاصة فيما يتعلق بتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية والتشغيل الآمن خلال تنفيذ الأعمال.

واستمع المهندس عمرو بدوي خلال الزيارة إلى عرض تفصيلي قدّمه المهندس إسلام حسني، مدير المشروع، حول الموقف التنفيذي لأعمال تركيب جاكت المنصة البحرية “WEB Offshore، حيث أشاد رئيس الشركة بجودة الأعمال وسرعة الإنجاز ومعدلات الإنتاجية المحققة.

رافق رئيس الشركة خلال الجولة كل من المهندس إسلام حسني، مدير المشروع، والمهندس أحمد سعد، مدير الإنشاءات بالمشروع ، والمهندس أشرف شيبون، مدير عام تنفيذ المشروعات، والمهندس وائل زايد ، مدير عام الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب عدد من قيادات الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة PMS كانت قد انتهت مؤخراً من أعمال إنزال خط غاز غرب البرلس البحري بقطر 8 بوصة، باستخدام الوحدة البحرية “PMS 11”، والتي تتمتع بأحدث الإمكانات الفنية المتخصصة في إنزال الخطوط البحرية وتركيب المنصات ومن المقرر أن تستكمل قريباً أعمال إنزال الخط البحري الآخر بقطر 14 بوصة وبطول 32 كم، وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.

كما تستعد لتنفيذ أعمال تركيب منصة بحرية إضافية وهي منصة “Papyrus”، ضمن نطاق أعمال المشروع الذي يستهدف تعزيز إنتاج الغاز من حقل غرب البرلس البحري التابع لشركة غرب البرلس للبترول بتروويب.

وفي ختام الزيارة، شدد المهندس عمرو بدوي على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة، لضمان دخول المشروع حيز التشغيل والإنتاج في أسرع وقت ممكن .