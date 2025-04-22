شكرا لقرائتكم خبر عن 66.62 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع استغلال المستثمرين خسائر اليوم السابق على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية غير المواتية الناجمة عن الرسوم الجمركية والسياسة النقدية الأمريكية التي قد تضعف الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.5 %، إلى 66.62 دولار للبرميل فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو القادم والتي ينقضي أجلها اليوم 65 سنتا، أو1 %، إلى 63.73 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي الآجلة الأكثر تداولا لشهر يونيو القادم 43 سنتا، أو 0.7 %، إلى 62.84 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 2% أمس، إذ ساعدت مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق نووي في تهدئة المخاوف حيال الإمدادات.