شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ42.500 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم ارتفاعا طفيفا، بالتزامن مع إعلان التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، حيث سجل عيار 24 سعر 42.500 ريال مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ41.950 ريال وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

-عيار 24 سجل 42.500 ريال

-عيار 22 سجل 38.950 ريال

-عيار 21 سجل 37.175 ريال

-عيار 18 سجل 31.875 ريال

-عيار 14 سجل 24.800 ريال

-عيار 12 سجل 21.250 ريال

-الاونصة 1321.850 ريال

-الجنيه الذهب 297.475 ريال

-الأونصة بالدولار 3444.09 دولار



وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزة الحاجز الحرج عند 3,500 دولار اليوم الثلاثاء، وسط تزايد المخاوف من انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما قلل من شهية المخاطرة لدى المستثمرين ودفعهم نحو المعدن النفيس كملاذ آمن.

وجاء هذا الصعود العنيف نتيجة تصاعد التوترات الخاصة بالحرب التجارية وضعف الأخبار الخاصة بجنوح الصين وانفتاحها على محادثات مع الطرف الأمريكي وزاد زخم الصعود مع استبعاد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، خفض الفائدة قريبًا وتشديده على المخاوف المحيطة بالاقتصاد الأمريكي من ارتداد التضخم وإشارته إلى توقعات ارتفاع معدل البطالة.

ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25%.