شكرا لقرائتكم خبر عن تعاقد بين أركان بالم و EBank لإنشاء مقر للبنك بمنطقة البنوك بالحي المالي بمشروع 205 بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستكمالاً لسلسلة التعاقدات المميزة وتأكيداً على حرص الكيانات الكبري على التواجد بمشروع 205 ، أعلنت شركة أركان بالم للتطوير العقاري التابعة لمجموعة شركات بدر الدين عن توقيع عقد مع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank ، يتم بموجبه حصول البنك على مقر فى منطقة البنوك بالحي المالي بمشروع 205 بالشيخ زايد .

وتمت مراسم توقيع العقود بين شركة أركان بالم للتطوير العقاري والبنك المصري لتنمية الصادرات بحضور قيادات شركة أركان بالم للتطوير العقاري وقيادات البنك المصري لتنمية الصادرات .

وبموجب التعاقد سيتسلم البنك المصري لتنمية الصادرات EBank المقر الجديد له بمشروع 205 خلال عامين مكتمل الإنشاء ، وسيقوم البنك بعملية التشطيب والتجهيز.

ويعد مشروع 205 أحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و شركة أركان بالم ، ويقع على مساحة 205 فدان بمدينة الشيخ زايد وهو مشروع سكنى تجاري إداري فندقي ترفيهي ، ويضم مشروع 205 3 فنادق تم توقيع عقود إدارتها مع مجموعة IHG العالمية ، كذلك أطول أبراج بمدينة الشيخ زايد وغرب القاهرة بارتفاع 135 متر عن سطح الأرض وبعدد أدوار 40 دور للبرج الواحد .

و مشروع 205 ، يتميز بواجهة جنوبية طولها كيلومتر واحد على محور "26 يوليو" مباشرة، وواجهة شمالية بطول 1.2 كيلومتر على شارع البستان بمدينة الشيخ زايد الذي يضم أشهر العلامات، مثل "أركان" و" امريكانا بلازا ""، وتبلغ النسبة البنائية بالمشروع 30 % فقط ويضم نهر بطول 2 كم وعرض 10 أمتار يفصل الجزء السكنى عن الخدمي بالمشروع .

و قال المهندس ممدوح بدر الدين ، رئيس شركات بدر الدين ، أن شركة أركان بالم تستكمل التعاقد مع كبار الكيانات بمختلف القطاعات للتواجد بقلب مشروعها المميز 205 والذى تقدم من خلاله تجربة فريدة فى المشروعات السكنية الخدمية المتكاملة .

وأشار الى أن الشركة حرصت مع بداية التخطيط للمشروع على تنفيذ منتج مبتكر وتم الحرص على توفير خدمات متكاملة بخلاف الشق السكنى من بنوك وعيادات ومقار لشركات ومؤسسات ومناطق ترفيهية ، كما يضم المشروع جميع العناصر التى تضمن حياة مستدامة بأعلى معايير الجودة والسعادة للعملاء.

من جانبه أكد المهندس عمرو بدر الدين، العضو المنتدب لشركة أركان بالم، أن الشركة تحقق أعلى معدلات تنفيذ بمشروع 205 وتسابق الزمن للانتهاء من المشروع وافتتاح العديد من المشروعات الكبري به .

وأضاف أن مشروع 205 أكبر داون تاون لغرب القاهرة ، ويضم العديد من المناطق الخدمية من بينها الحي المالي الذى سيكون المركز الرئيسي للمؤسسات المالية الكبري بغرب القاهرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات ، أن البنك حرص على التواجد بمقر جديد بمشروع 205 بعد تجربة ناجحة مع شركات بدر الدين والتواجد بأحد مشروعات الشركة وهو أركان بلازا بالشيخ زايد.

وأشاد بالتصميم الجيد والمبتكر للحي المالي بمشروع 205 ومراعاة شركة أركان بالم لأدق التفاصيل للخروج بمنتج مميز يحقق أضافة للقطاع العقاري ويلبى احتياجات المؤسسات والمستثمرين .

وأوضح أن البنك المصري لتنمية الصادراتEBank لديه حالياً 45 فرعاً بمختلف انحاء الجمهورية ، وقد حرص على التوسع بغرب القاهرة نظراً للفرص الكبري وتوقعات تنامي الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة .















