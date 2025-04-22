شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم اليوم الثلاثاء 22-4-2025 تراجع أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء،بالبنك الأهلى المصرى عند 51 جنيه للشراء 51.11 البيع وفى بنك مصر 51 جنيه للشراء 51.11 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51 جنيه للشراء 51.11 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51 جنيه للشراء 51.11 البيع.

وسجل سعر الدولار بعد منتصف التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.