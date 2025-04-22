شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والمصرية للاتصالات، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والشرقية-إيسترن كومباني، وجي بي كوربوريشن، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 30953 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 38635 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 13811 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 9115 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 12434 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3220 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 11514 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والعربية لاستصلاح الأراضي، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن شراء شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 400 ألف سهم بقيمة 44 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات ابن سينا فارما، وبالم هيلز للتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 15 ألف سهم، 1.028 مليون سهم، 1862 سهم، 3.8 مليون سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 202.6 الف سهم.

فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وتنمية للاستثمار العقاري، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبنك قناة السويس شركة مساهمية مصرية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، وجي بي كوربوريشن، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 76.6 ألف سهم، 77.3 ألف سهم، 120 لف سهم، 9337 سهمًا، 195.1 ألف سهم، 303.7 ألف سهم، 24.3 ألف سهم، 40 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 250 ألف سهم، 54.8 ألف سهم، على الترتيب.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إيرادات بلغت 781.9 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 655.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 19%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 428.3 مليون جنيه مقارنة مع 506.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 15%.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، مبيعات بلغت 99.7 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 95.2 مليون جنيه خلال عام 2023، بنسبة نمو 4.7%، وبلغ صافي الربح 57.4 مليون جنيه مقارنة مع 44.7 مليون جنيه خلال 2023، بنسبة نمو 28.5%.

وفي القطاع العقاري، حققت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، إيرادات نشاط بلغت 8.8 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 12.8 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 10.5 مليون جنيه مقارنة مع 4.3 مليون جنيه خلال 2023.

في سياق آخر قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، إنه لا توجد تعاقدات شراكة غير معلنة من قبل شركة سوديك، وتقوم الشركة حاليًا بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق العقاري لزيادة محفظة الشركة من الأراضي.