الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ29.950 دينار

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ29.950 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 12:00 م

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا ملحوظا، حيث سجل عيار 24 سعر 34.225 دينار مقارنة بسعر أمس والذى وصل 33.350 دينار.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، والتعريفات الجمركية الامريكية الجديدة .

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

عيار 24 سجل  34.225 دينار

عيار 22 سجل  31.375 دينار

عيار 21 سجل  29.950 دينار

عيار 18 سجل  25.650 دينار

عيار 14 سجل  19.950 دينار

عيار 12 سجل  17.100 دينار

الاونصة 1064.250 دينار

الجنيه الذهب 239.525 دينار

الأونصة بالدولار 3469.20 دولار


وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزة الحاجز الحرج عند 3,500 دولار اليوم الثلاثاء، وسط تزايد المخاوف من انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما قلل من شهية المخاطرة لدى المستثمرين ودفعهم نحو المعدن النفيس كملاذ آمن.

وسجل الذهب ارتفاعًا قياسيًا مدفوعًا بضعف الدولار، وتصاعد التوترات التجارية، والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة.

ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25%.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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