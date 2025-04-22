شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية شركة برايم ترفض إبراء ذمة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن موافقة الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على عدم إبراء ذمة عدد من أعضاء مجلس الإدارة وهم (حسن سمير فريد، وندى محمد وصفي حسين مسعود، ونيرمين محمد توفيق شهاب الدين، وممثل شركة بريما فيرا للاستثمارات المالية، عمر عبد العزيز عبد الرحمن)، عن الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2024، فيما وافقت على إبراء ذمة كل من محمد عبد المنعم عياد، وياسر السيد زكريا عطية شاهين، وأيمن محمد ياسين عبد الرحمن سلام، عن نفس الفترة.

كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2024، وهم أحمد معوض، وعلي بن محمد الحضيف، وياسر شاهين، وماجد محمد، ومحمد هلال، وشركة الأهلي للاستثمارات (عزة محمد البيار)، وسلوى شكري عثمان، ونجوى إبراهيم منصور، ومحمد عبد المنعم محمد عياد.

كما أعلنت الجمعية العامة غير العادية، موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على تعديل المادتين 7، 19 من النظام الأساسي للشركة.