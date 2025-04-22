شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف جنيه تخفيض بسعر السيارة "توريس 2025" من KGM والان مع تفاصيل الخبر

كشف شركة "عربيات" وكيل علامة "KGM" الكورية في مصر عن تخفيضات علي طراز "توريس 2025" بقيمة 25 ألف جنيه، للفئة الأولى، والتي تقدم بقيمة قدرها مليون و675 ألف جنيه بدلاً من مليون و700 ألف جنيه، على عكس الفئة الرابعة والخامسة والتي شهدت بعض الزيادات الطفيفة.

أداء المحرك لسيارة KGM توريس موديل 2025 محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة تصل إلى 163 حصانًا مع عزم دوران أقصى يبلغ 280 نيوتن/متر بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.



وعن أبرز المواصفات للسيارة:

الأبعاد والمساحة الداخلية لسيارة KGM توريس 2025

الطول الكلي 4715 ملم

العرض 1890 ملم

الارتفاع 1720 ملم

قاعدة العجلات 2730 ملم

سعة صندوق الأمتعة 703 لترات

نظمة الأمان والسلامة في KGM توريس 2025

وسائد هوائية متعددة أمامية، جانبية، وستائرية لحماية الركاب من الصدمات

نظام ABS لمنع انغلاق الفرامل أثناء التوقف المفاجئ

نظام EBD لتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا بشكل متوازن بين العجلات

برنامج ESP لتعزيز الثبات الإلكتروني والحفاظ على استقرار السيارة

مثبّت سرعة لتوفير راحة في القيادة على الطرق الطويلة

نظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات والتنبيه في حال وجود خلل

نظام النقطة العمياء لتنبيه السائق من وجود مركبات غير مرئية في المرايا الجانبية