شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف جنيه تخفيض بسعر السيارة "توريس 2025" من KGM والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالثلاثاء، 22 أبريل 2025 11:39 ص
كشف شركة "عربيات" وكيل علامة "KGM" الكورية في مصر عن تخفيضات علي طراز "توريس 2025" بقيمة 25 ألف جنيه، للفئة الأولى، والتي تقدم بقيمة قدرها مليون و675 ألف جنيه بدلاً من مليون و700 ألف جنيه، على عكس الفئة الرابعة والخامسة والتي شهدت بعض الزيادات الطفيفة.
أداء المحرك لسيارة KGM توريس موديل 2025 محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة تصل إلى 163 حصانًا مع عزم دوران أقصى يبلغ 280 نيوتن/متر بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.
الأبعاد والمساحة الداخلية لسيارة KGM توريس 2025
الطول الكلي 4715 ملم
العرض 1890 ملم
الارتفاع 1720 ملم
قاعدة العجلات 2730 ملم
سعة صندوق الأمتعة 703 لترات
نظمة الأمان والسلامة في KGM توريس 2025
وسائد هوائية متعددة أمامية، جانبية، وستائرية لحماية الركاب من الصدمات
نظام ABS لمنع انغلاق الفرامل أثناء التوقف المفاجئ
نظام EBD لتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا بشكل متوازن بين العجلات
برنامج ESP لتعزيز الثبات الإلكتروني والحفاظ على استقرار السيارة
مثبّت سرعة لتوفير راحة في القيادة على الطرق الطويلة
نظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات والتنبيه في حال وجود خلل
نظام النقطة العمياء لتنبيه السائق من وجود مركبات غير مرئية في المرايا الجانبية
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